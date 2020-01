Aube : disparition inquiétante d'un jeune homme de 24 ans

publié le 08/01/2020 à 15:58

Une disparition inquiétante a été signalée ce mercredi 8 janvier dans le département de l'Aube. Celle de Bilel Kourdache, un jeune homme de 24 ans, domicilié à Saint-Julien-les-Villas, rapporte la presse locale.

Le 3 janvier 2020, il quitte le domicile familial à pied et sans argent, rapporte L'Est Éclair. Personne n'a eu de nouvelles depuis. De forte corpulence, Bilel Kourdache a les cheveux courts et noirs, les yeux marrons et mesure 1,75 m.

Lors de sa disparition, le jeune homme portait un bas de survêtement bleu nuit avec une poche rouge à l'arrière ainsi que des baskets noires de marque Lacoste.

En août 2019, le ministère de l'Intérieur indiquait que plus de 40.000 personnes disparaissaient en France chaque année, qu'il s'agisse de disparitions inquiétantes comme c'est le cas pour Bilel Kourdache, mais aussi de disparitions volontaires.

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante de Bilel KOURDACHE, 1m75, disparu à #SaintJulienLesVillas le 3 janvier 2020 en milieu d'après midi.

Si vous détenez des informations le concernant, contactez @PoliceNat10 au 03.25.43.51.03 (24h/24). pic.twitter.com/NpCnlo2Tlt — Police Nationale 10 (@PoliceNat10) January 8, 2020