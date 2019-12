Gard : ce que l'on sait de la disparition inquiétante d'une mère et son fils

publié le 30/12/2019 à 20:25

Le 28 décembre, une mère et son fils ont disparu de façon inquiétante dans le Gard. Ils étaient introuvables depuis leur promenade en jet-ski, au large du Grau-du-Roi. L'alerte n'a été donnée qu'un jour après, le dimanche 29 décembre. Un important dispositif a alors été engagé pour tenter de les retrouver jusqu'à maintenant.

Les recherches ont été arrêtées dans la mi-journée de ce lundi 30 décembre. Toute la côte a été survolée par deux hélicoptères des gendarmes, un avion Falcon de la Marine. La zone avait été très élargie ce matin en fonction des calculs d'une dérive potentielle du jet-ski. Cela n'a pas permis de trouver des indices. Les recherches sont donc levées.

La mère, son fils de 13 ans et l'ami qui les accompagnait restent introuvables. Ils étaient partis tous les trois samedi vers 14h30 sur un seul jet-ski, un modèle pour trois personnes. La mer était parfaitement calme, il n'y avait pas de vent non plus. Cette disparition reste donc très mystérieuse et inquiétante, d'autant que la famille n'a donnée l'alerte que dimanche après-midi, soit 24 heures après la disparition.

Les gendarmes sont chargés de l'enquête. Toutes les hypothèses restent, à cette heure, ouvertes.