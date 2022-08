Gironde : un pompier volontaire est à l'origine d'une trentaine de départs de feux

Soupçonné d'être à l'origine d'une trentaine de départs de feu en Gironde, un pompier volontaire de 19 ans a été mis en examen, et écroué ce dimanche 28 août 2022. Selon la procureure de la république de Bordeaux, cet étudiant a été arrêté le vendredi 26 août.

Actuellement placé en détention provisoire, le jeune homme était un pompier volontaire à Soulac-sur-Mer, en Gironde. D'après Ouest-France, la justice lui reproche d'être à l'origine de 31 incendies, entre le 29 juillet et le 21 août 2022. Il est poursuivi pour "destruction par incendie de bois, forêt, et landes, pouvant causer un dommage aux personnes". Ces départs de feux se situaient dans le nord du Médoc selon le parquet.

Les faits pour lesquels l'incendiaire est poursuivi, sont punis de quinze ans de réclusion criminelle. D'après le parquet, le pompier volontaire à "confirmé ses aveux" devant le juge d'instruction. Plus d'une trentaine d'incendies constatés en Gironde, présentaient "un caractère volontaire et criminel". Plus de 45 gendarmes ont été mobilisés pendant cette période estivale. L'enquête pour ces incendies volontaires, a été menée par la brigade des recherches de la compagnie de Lesparre, et la section de recherche de Bordeaux.

