Féminicide : une femme poignardée à mort par son conjoint à Cannes

et AFP

publié le 01/08/2020 à 05:08

Jeudi 30 juillet, une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années a été tuée par son conjoint, qui s’est ensuite livré aux autorités. C’est le troisième féminicide enregistré en 24 heures.

La victime a été tuée de plusieurs coups de couteau à son domicile de Cannes (Alpes-Maritimes), dans le quartier sensible de la Bocca. Âgée d'une vingtaine d'années, elle était mère d’un enfant d’un an, présent au moment des faits, détaille Nice Matin.



L’homme, âgé d'une trentaine d'années, s'est rendu au commissariat de police de La Bocca et a été placé en garde à vue. "Une espèce de coup de folie" aurait motivé son crime, a-t-il indiqué aux enquêteurs. L'enquête, sous l'autorité du parquet de Grasse, est à la charge de la brigade de répression des atteintes aux personnes dépendant du district de police de Cannes.

43e féminicide de l'année

Il s'agit du 43e féminicide présumé depuis le début de l'année, d’après un décompte rapporté par La Provence. Mercredi matin dans la Somme, une autre victime de féminicide décédait "dans des conditions similaires". Enfin, une autre femme a été tuée à coups de couteau par son conjoint mardi soir près de Lyon.

En 2019, l'AFP avait recensé au moins 126 cas de femmes tuées par leur compagnon ou ex, soit une femme tous les trois jours en moyenne.