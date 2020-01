Gironde : un salarié avoue avoir détourné 120.000 euros de son entreprise

publié le 25/01/2020 à 00:05

Un salarié d’une entreprise située dans le secteur de Blaye (Gironde) est soupçonné d’avoir détourné 120.000 euros des fonds de sa société. Un vol commis sur plusieurs années, a-t-on appris sur la page Facebook de la gendarmerie de Gironde, ce vendredi 24 janvier.

Dans le même post, on peut voir la photo du break du suspect saisi par la justice, alors que celle-ci a d’ores et déjà ordonné la retenue "d’une somme d’argent qui proviendrait de ce détournement de fonds", rapporte Ouest France.

Et pour cause : en novembre 2019, le gérant de l’entreprise dépose plainte et la gendarmerie ouvre une enquête sur une possible affaire de détournement de fonds. Alors que les investigations remontent jusqu’à ce salarié, celui-ci, "confronté aux preuves réunies par l’enquête" reconnaît rapidement "les faits durant son audition" ,ont indiqué les gendarmes.