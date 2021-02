Gironde : Starsky et Hutch, deux frères, interpellés après un refus d'obtempérer

publié le 08/02/2021 à 22:11

Les forces de l'ordre se sont sans doute demandées s'il ne s'agissait pas d'une mauvaise blague. Dans la soirée du samedi 6 février, les gendarmes de la compagnie de Mérignac, en Gironde, ont interpellé deux frères d'une trentaine d'années aux prénoms pour le moins originaux : Starsky et Hutch.

Comme le rapporte Sud Ouest, les deux hommes, dont les parents devaient être des fans inconditionnels de la célèbre série américaine diffusée dans les années 1980 ont été arrêtés pour "refus d'obtempérer" après avoir refusé de s'arrêter à un contrôle de gendarmerie.

Une heure plus tard, les forces de l'ordre ont vu revenir le véhicule des deux frères sur la même route, de laquelle ils n'avaient pas bougé. Cette fois, la mise en place d'un "stop-stick" a permis de crever les pneus de leur voiture, qui a été immobilisée. Starsky et Hutch ont ensuite été placés en garde à vue et le premier, qui conduisait, se trouvait en état d'ivresse.