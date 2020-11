Un réseau de cambrioleurs roumains, qui sévissait en France, démantelé

publié le 18/11/2020 à 04:37

Un groupe de cambrioleurs roumains, soupçonnés d'avoir commis en France de nombreux vols de matériel de chantier pour 1,3 million d'euros de préjudice, a été démantelé dans le cadre d'une "vaste opération d'interpellations" en Roumanie, a-t-on appris auprès du parquet de Rennes, ce mardi 17 novembre.

"Cette organisation était soupçonnée d'avoir commis au total 17 cambriolages au préjudice de cabinets de géomètres, en Normandie, en Bretagne et sur l’ensemble du territoire national, pour un préjudice total de 1.300.000 euros, les derniers faits ayant été commis les 11 et 12 octobre 2020 dans le Loiret", a indiqué le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc dans un communiqué.

Selon le procureur, une "vaste opération d’interpellations, décidée par les autorités judiciaires des deux pays", a été déclenchée le 12 novembre et "quatre suspects, deux hommes de 32 et 43 ans et leurs complices, deux femmes âgées de 37 et 62 ans, installés sur la région de Ploiesti (Roumanie)" ont été interpellés par la police roumaine en présence de gendarmes de la Section de recherches de Caen.

Les deux principaux suspects placés en détention provisoire

En parallèle, les services d'enquête roumains ont mené 17 perquisitions au domicile de receleurs et "de nombreux matériels dérobés en France (ont été) découverts". Les quatre mis en cause, recherchés dans le cadre de mandats d’arrêt européens, ont été présentés devant le procureur de Ploiesti.

Les deux principaux auteurs ont été placés en détention provisoire et les deux femmes sous contrôle judiciaire, dans l'attente de leur extradition vers la France.

Selon M. Astruc, l'enquête avait démarré après deux cambriolages, en septembre 2018, au préjudice de sociétés spécialisées dans l’étude et l’ingénierie des sols, à Verson, dans le Calvados et Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Le matériel dérobé, dédié aux travaux de géomètres et à l'analyse des sols, était estimé à 260.000 euros.

Une information judiciaire avait été ouverte en octobre 2019 "des chefs d'association de malfaiteurs, de vol et recel en bande organisée" et confiée à un magistrat instructeur de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes.

"L'enquête s'orientait vers deux ressortissants roumains, connus pour des faits similaires, soupçonnés de venir régulièrement en France commettre des vols avant de repartir en Roumanie où ils écoulaient leur butin avec l’aide de leurs proches", précise le procureur.