Gironde : les pompiers appelés à la grève du 7 au 10 août

Une intersyndicale (UNSA, SUD, CFDT, FO) du Service départemental d'incendie et de secours de Gironde a appelé les pompiers du département à la grève du 7 au 10 août, estimant n'être plus en mesure de "protéger efficacement la population", a appris l'AFP ce mardi 3 août auprès des syndicats.

"Nous ne sommes plus en capacité d'assurer nos missions, nos équipes sont saturées", a affirmé à l'AFP Bernard Simonpietri, secrétaire général de FO Gironde. Les syndicats réclament une redéfinition des missions confiées aux quelque 1.800 pompiers girondins, déplorant qu'on leur confie de plus en plus "tout ce que les autres ne veulent pas faire".

Ils protestent en particulier contre les transports en ambulance qui leur sont de plus en plus fréquemment attribués pour pallier le manque d'ambulanciers privés agréés. "Le point critique, c’est le temps d’attente au niveau des urgences à être pris en charge par l’administration hospitalière", a expliqué Jonathan Mansot (CFDT).

Une rencontre avec la préfecture prévue mercredi

"On arrive au bout du bout, on a appelé à une grève totale en demandant aux agents de ne pas se présenter sur leur lieu de travail, charge aux administrations de réquisitionner pour assurer un service minimum", a averti Jonathan Mansot.

Selon Léopold Emery (SUD), qui souhaite aussi une grève "dure et intense", la situation "est à ce point critique que des grosses casernes qui sont censées couvrir le cœur historique de Bordeaux et une grande partie de la métropole, n’ont plus, certains soirs, de moyens incendie mobilisables, tout simplement parce que nos agents sont dans les ambulances qui sont affectées en supplément".

L'intersyndicale qui précise représenter 80% des agents du SDIS de Gironde lors des élections professionnelles, sera reçue "dans la semaine par le préfet délégué à la défense et à la sécurité de la zone Sud-Ouest", a indiqué le service de presse de la préfecture. Selon les syndicats, la rencontre devrait avoir lieu mercredi à 15 heures.