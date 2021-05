Doubs : les pompiers sauvent un veau qui se noyait dans une cuve

publié le 23/05/2021 à 17:37

C'est une intervention rare qu'ont dû réaliser les pompiers du Doubs, samedi 22 mai dans la localité des Premiers Sapins. Ils ont été appelés par un agriculteur qui assistait impuissant à la noyade d'un de ses veaux. L'animal était tombé dans une citerne incendie, remplie d'eau, et ne parvenait pas à s'en sortir par ses propres moyens.

Toute une équipe a été dépêchée sur place pour sortir l'animal d'affaire, rapportent France Bleu Besançon et L'Est Républicain. Des pompiers plongeurs, des sauveteurs animaliers et un vétérinaire ont travaillé pendant deux heures pour finalement extraire le veau de la cuve grâce à un harnais. Le petit bovin est sain et sauf et a pu regagner son élevage.