Gironde: enquête sur la mort d'un bébé quelques heures après une circoncision

Un enfant de 2 mois est décédé, le 25 mai, après une circoncision pratiquée par le Centre de circoncision rituelle (CCR), le matin-même, à Latresne, dans la banlieue bordelaise.

Une autopsie a été pratiquée, et le parquet de Bordeaux a indiqué qu'"à ce stade des investigations, il n'y a pas de lien établi entre l'acte de circoncision et le décès de l'enfant". "Des analyses complémentaires sont en cours en toxicologie et en anatomopathologie", a-t-il ajouté.



L'enquête, qui a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Bouliac, va notamment permettre de "vérifier si toutes les conditions d'hygiène et le droit de la santé ont été respectés". Le parquet a également souligné que "D'autres circoncisions avaient été pratiquées ce jour-là au même endroit et il n'y a pas eu de difficulté".

