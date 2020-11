Gilles Andruet : le meurtre du Mozart des échecs

et Marie Bossard

Le 22 août 1995, vers 7h45 du matin, une maraîchère aperçoit un corps qui flotte dans une petite rivière de l'Essonne. Il s'agit d'un homme enveloppé dans une alèse de lit. Les gendarmes repèrent des tâches de sang sur sa chemise blanche. Il porte une plaie au visage et son cou est violacé. Il apparait que l'homme a certainement été tabassé.

Le corps n'a pas de papier d'identité, ni de signe distinctifs. Ce n'est que deux jours plus tard, avec la découverte d'une Ford Sierra à deux kilomètres du lieu du crime que les gendarmes mettront un nom sur le corps. Il s'agit de Gilles Andruet, fils de Jean-Claude Andruet, champion en rallye et circuit. Gilles est un mathématicien hors pair et fait figure de poids lourds dans le monde des échecs. Il a d'ailleurs été sacré champion de France à ses 30 ans.

Mais la PJ continue d'enquêter sur la personnalité de Gilles Andruet et découvre qu'il était financièrement aux abois. Depuis quelques années, il flambait dans les casinos. Un bon moyen de se faire rapidement de l'argent… Il avait en effet récupéré la technique de l'américain Ken Huston pour compter les cartes. Il gagne beaucoup d'argent au Black Jack jusqu'à ce qu'il soit démasqué.

Qui a tué le génie des échecs ? S'agit-il d'un règlement de compte ou d'une exécution ? 25 ans après, la justice n'a toujours pas répondu à cette question.

Nos invités

Me Pascal Garbarini, qui a été l'avocat de Jean-Claude Andruet, le père de la victime.

Jean-Claude Andruet, père de Gilles Andruet.

