publié le 24/11/2018 à 12:57

Une quarantaine d'hommes "casqués et cagoulés" se sont introduits chez Mireille Robert, députée La République en Marche (LREM) de l'Aude dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 novembre. Selon l'élue, ils se revendiquaient comme des "gilets jaunes".



Mireille Robert a décrit les faits sur Twitter et a déclaré avoir porté plainte tout en déplorant "une fuite en avant qui dessert la cause" du mouvement des "gilets jaunes". Elle avait reçu le référent de la mobilisation de Limoux, où elle réside.

"Cette nuit, 40 hommes casqués et cagoulés se sont introduits chez moi, allumant un feu et proférant des menaces. 40 contre une famille sur un domaine isolé, chapeau le courage ! Enfuis dès l’arrivée des gendarmes. Cette dérive violente n’est pas acceptable", a tweeté l'élue samedi 24 novembre dans la matinée.

Agressée et ma famille menacée quand nous sommes perdus en pleine campagne, alors que je venais de recevoir le responsable des #GiletsJaunes à la permanence. Casqués, masqués, violents, ils se lancent dans une fuite en avant qui dessert leur cause. Plainte déposée #récupération pic.twitter.com/4sphmbmGl1 — Mireille Robert (@MRobert_11) 24 novembre 2018