"Gilets jaunes" : le journaliste Gaspard Glanz présenté à la justice

et AFP

publié le 22/04/2019 à 14:17

Le 23e samedi de mobilisation des "gilets jaunes" a une nouvelle fois été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, notamment à Paris. Sur la place de la République, policiers et gendarmes ont procédé à de nombreuses interpellations. Parmi elles, celle de Gaspard Glanz, journaliste indépendant à la tête d'une société de production.



Gaspard Glanz a été présenté lundi 22 avril au tribunal de Paris, où il devait se faire remettre une convocation pour une audience ultérieure, a-t-on appris auprès du parquet de Paris. Le journaliste indépendant avait été placé en garde à vue samedi pour "participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations" et "outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique".

Sur une vidéo diffusée sur YouTube, on le voit interpeller les forces de l'ordre place de la République et affirmer avoir été visé par une grenade de désencerclement. Le journaliste leur fait ensuite un doigt d'honneur après avoir été poussé par un policier.

"Les forces de l'ordre sont mobilisées chaque samedi pour empêcher les violences, assurer la sécurité des manifestants, mais aussi celle des journalistes, régulièrement - et ce samedi encore - elles ont été prises à partie. Si des journalistes sont interpellés - ce qui peut arriver - ils ne le sont évidemment pas ès qualités mais en raison des infractions relevées", a indiqué dimanche à l'AFP le ministère de l'Intérieur.