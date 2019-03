et Alice Moreno

Jérôme Rodrigues, figure des "gilets jaunes" blessé le 26 janvier dernier, avait annoncé mi-février qu'il ne retrouverait pas l'usage de son œil droit. Des documents médicaux, que RTL a pu consulter, confirment ses propos. "Le patient a été informé le 13 février [...] de l'absence de récupération attendue de la fonction de son œil droit", peut-on lire.



Les médecins précisent que Jérôme Rodrigues n'a plus de perception lumineuse à l’œil droit et qu"il a été informé le 13 février [...] de l'absence de récupération attendue de la fonction de son œil droit". Ils ajoutent : "Les présentes observations ainsi que l'évolution dans le service et en consultation externe depuis 3 semaines orientent vers une perte totale de la fonction de l'œil droit, sans amélioration attendue".



Par ailleurs, l'enquête sur la blessure de Jérôme Rodrigues a été confiée mercredi 13 février à des juges d'instruction. Au terme de son enquête préliminaire, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), le parquet de Paris a en effet ouvert une information judiciaire pour des "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme" sur Jérôme Rodrigues et un autre blessé.