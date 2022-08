Lozère : un nouveau record du monde pour la danse des canards

Plus de 1.000 personnes ce lundi 15 août, se sont réunies en Lozère, pour battre un record du monde, raconte Midi Libre. Sur la place du village de Rieutort-de-Randon, les locaux et les visiteurs de la région s'agitent sur la musique de la danse des canards.

Sébastien Coulomb, organisateur de l'événement, a réussi à relever son défi. Son but : battre le record du monde de la plus grande danse des canards. Il existe déjà deux records. Un à Bruxelles et l'autre dans le Finistère. Mais le nombre de danseurs du dernier record, n'était que de 572. Cette fois-ci, des personnes ont dû être refusées de l'évènement, par manque de chapeaux. "Il fallait vraiment porter un chapeau jaune pour officialiser le record" explique l'organisateur. Quelques têtes nues ont cependant accompagné la danse, précise le quotidien régional.

Cette musique, très populaire dans les années 80, possède des paroles qui restent en tête et une chorégraphie simple à exécuter. Le record est désormais battu et Sébastien Coulomb espère que l'évènement entrera dans le Guinness Book. "On a filmé l'évènement et pris les noms et prénoms de toute les personnes présentes. Nous enverrons ces éléments au Guinness Book."

Son ambition ne s'arrête pas là. Le président de l'association des Traileurs du Randon, souhaite organiser un autre évènement, sur une autre musique, avec des chapeaux roses. "Je voudrais partir sur quelque chose d'encore plus important", confie-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info