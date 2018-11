Gennevilliers : tombé sous le RER, un homme a les chevilles sectionnées

publié le 23/11/2018 à 16:45

Défi dangereux ou accident dû au hasard ? À Gennevilliers (Hauts-de-Seine), un homme a été grièvement blessé après être passé sous un RER de la ligne C, rapporte Le Parisien. Les faits se sont produits jeudi 22 novembre en début d'après-midi et ont conduit à une interruption du trafic dans les deux sens entre Massy-Palaiseau et Pontoise.



La victime, âgée de 33 ans, a chuté sur les voies avant de passer sous la rame du train qui quittait alors la gare. Il a eu les chevilles sectionnées et souffre d'une fracture de la jambe droite. La police doit encore déterminer les circonstances du drame. La pratique du train surfing, qui consiste à monter sur le toit d'un wagon, a été évoquée pendant un temps, mais il s'agirait en fait d'un accident.

Selon des sources policières citées par Le Parisien, le trentenaire serait passé sous les roues du train après avoir été déstabilisé par le redémarrage de la rame. Il a été transporté à l'hôpital Beaujon de Clichy.