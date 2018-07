Qu'est-ce que le trainsurfing, cette pratique en vogue mais inconsciente ?

publié le 26/10/2017 à 15:30

Des jeunes se filmant sur le toit d'un métro en marche... Cette pratique s'est répandue ces dernières années dans les grandes villes du monde entier. Cela s'appelle le "trainsurfing". À Paris, la ligne 6 est particulièrement prisée pour sa vue imprenable sur la Tour Eiffel depuis le pont Bir-Hakeim. "L'effet de la Tour Eiffel donne une chose jolie dans les vidéos. Il y a des jeunes qui y arrivent, et cela se passe bien", explique Marta, qui habite les fenêtres voisines de cette portion de métro à ciel ouvert.



Mais les drames sont également inévitables. C'est ici même, à la station Bir-Hakeim, qu'un adolescent de 16 ans s'es tué après être monté sur le toit d'une rame de métro mardi 24 octobre. La victime a percuté la verrière de la station et n'a pu être réanimée par les pompiers, appelés en urgence sur les lieux.

Si "ce phénomène est heureusement resté tout à fait exceptionnel" ces dernières années, la RATP a toutefois déploré deux accidents mortels. Le 31 décembre 2016, un jeune Britannique adepte de parkour, discipline consistant à réaliser des figures acrobatiques en se servant du mobilier urbain, était mort alors qu'il tentait de monter sur le toit du métro sur la même ligne. Une personne a également été électrocutée en 2015 après être montée sur le toit d'une rame du RER B à la station Denfert-Rochereau.

Une mise en scène loin du bon sens

Malgré ce danger certain, les vidéos de "trainsurfing" sont nombreuses sur Internet. Une mise en scène loin du bon sens. Et ce, même pour un athlète sur-entraîné comme Simon Nogueira, champion du monde de parkour. "J'imagine bien que dans l'interprétation il y a quelque chose d'héroïque. Mais ça reste un film tourné et monté. Je ne me suis jamais mis en scène en train de monter sur un train", déclare-t-il au micro de RTL.



En Russie, cette discipline a connu un écho tout particulier alors que les arrestations se comptent en milliers depuis le début de la décennie. À Paris, le "trainsurfing" a fait sa troisième victime en moins de trois ans.