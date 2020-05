Gard : plus de 200 kilos d'asperges volés en pleine nuit

publié le 13/05/2020 à 18:15

Si les vols de pieds de vignes, de raisins ou d'autres fruits sont plus fréquents, un vol d'asperges est assez surprenant. Pourtant, dans le Gard, c'est un hectare entier d'asperges qui a été la cible d'un vol le week-end dernier, rapporte Midi Libre.

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai à Saint-Gilles. Ce serait plus de 200 kilos d'asperges qui auraient été dérobés, selon France 3 Occitanie. L'agriculteur et ses employés ont découvert le terrain pillé le dimanche matin et ont constaté la perte d'un grand nombre d'asperges.

Le cultivateur qui récolte environ 30 caisses de ce légume par jour, a pu en récupérer seulement dix caisses après le passage des voleurs. La coupe des asperges, réalisée de façon peu académique, a endommagé les cultures de ce légume difficile à récolter. La valeur marchande de cette perte est estimée à plus de 1.400 euros.

Les gendarmes du Gard patrouillent pourtant de façon régulière dans ces zones agricoles. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les pilleurs. Le producteur, de son côté, a porté plainte contre X.