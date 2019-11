Gard : disparition inquiétante d'un homme de 46 ans, un appel à témoins lancé

publié le 20/11/2019 à 19:40

Les gendarmes de la communauté de brigades de Quissac recherchent des témoignages de personnes pour retrouver un homme disparu. La disparition jugée inquiétante de Joël Angenault, 46 ans, a été signalée le lundi 18 novembre dernier.

Les gendarmes indiquent qu'il a quitté son domicile le jour-même, puis s'est rendu sur son lieu de travail à Nîmes. Après plusieurs échanges par textos avec sa compagne jusqu'à midi, il n'a plus répondu aux appels.

Joël Angenault est de type caucasien. Il mesure 1 mètre 75 et est mince. Il a les cheveux bruns, et son crâne est dégarni à l'avant. Au moment de sa disparition, il portait sa tenue de travail, à savoir une veste et un pull bleu marine "Mondial Pare-brise", un pantalon de travail bleu marine et des chaussures de sécurité de la marque "Jalatte".

Toutes les personnes disposant d'informations pouvant aider les enquêteurs sont invitées à les joindre au 04.66.77.31.40.

Joël Angenault Crédit : Gendarmerie du Gard