Fresnes : une détenue enfermée avec six hommes porte plainte pour agression sexuelle

C'est un incident rare, mais qui aura des conséquences judiciaires, qui s'est déroulé le 15 septembre dernier à l’Établissement public de santé national de Fresnes (Val-de-Marne). Ce jour-là, dans la matinée, une détenue est amenée dans les locaux pour un examen gynécologique.

Après le rendez-vous, elle est enfermée, comme la procédure l'exige, dans un "placard d’attente" selon le jargon pénitentiaire. Après une demie-heure d'attente, à sa grande surprise, un surveillant fait entrer dans la pièce six hommes et ne prête pas attention aux protestations de la détenue, selon Le Parisien. Le calvaire commence alors.

Un des détenus commence alors à lui parler crûment en lui confiant que cela faisait "six mois qu'il était là" et qu'il avait "faim". Un surveillant ouvre au bout de quelques minutes et c'est à ce moment-là qu'un autre détenu pose sa main sur la fesse de la femme.

Cette dernière a fait alors remonter l'incident à l'administration pénitentiaire qui ouvre une enquête pour "agression en salle d’attente". Selon les premiers éléments, il s'agirait d'une erreur de la part des surveillants. La détenue, âgée de 32 ans, a porté plainte.