Frank Abagnale : l'histoire rocambolesque qui a inspiré "Arrête-moi si tu peux"

Pour Frank Abagnale Jr., l'art du paraître est la première qualité de l'imposteur. Entre 16 et 21 ans, l'un des escrocs les plus audacieux de l'Histoire s'est fait passer pour un pilote de ligne, un médecin ou un avocat, tout en encaissant pour plus de 2,5 millions de dollars de faux chèques.

Recherché dans plus de 26 pays dans le monde, Frank Abagnale sera finalement attrapé en France en 1969. À sa sortie de prison, il se verra offrir une place par le FBI, avant de faire fortune dans la sécurité contre la fraude. Son histoire a été portée à l'écran par Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio dans son rôle. Une consécration pour ce maître de la duplicité...

Dans ce cinquième et dernier épisode consacré aux "Imposteurs", Jean-Alphonse Richard nous fait voyager dans le monde entier : les États-Unis, le Mexique, l'Europe , la France, avec un jeune homme que la police ne parvenait pas à attraper. Voici l'histoire de Franck Abagnale, roi de l'imposture.



