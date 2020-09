Franche-Comté : une aide-soignante soupçonnée d'avoir drogué ses collègues

publié le 01/09/2020 à 21:30

Une aide-soignante de l'hôpital Nord Franche-Comté, à Trévenans, a été exclue après de lourds soupçons pesant sur elle. Cette dernière était suspectée de droguer ses collègues du service réanimation, à leur insu. Le parquet de Belfort a ouvert une enquête pour "administration de substance nuisible".



"On a croisé les dates où on se sentait mal avec le planning du service et il a fallu se rendre à l’évidence : à chaque fois que cela se produisait, il y avait toujours la même personne de service", indique l'une des victimes présumées. Ainsi, les collègues de l'aide-soignante soupçonnée ont décidé d'installer un téléphone portable pour filmer le réfrigérateur où se trouvait les boissons des soignants.

De "l'eau bénite" pour protéger ses collègues

Les images sont accablantes : "On y voit une aide-soignante de notre équipe ouvrir nos bouteilles et y verser un liquide à l’aide d’une seringue", raconte l'une de ses anciennes collègues. "Il paraît que lorsqu’elle a été interrogée, elle a dit que c’était de l’eau bénite pour nous protéger", a t-elle précisé à nos confrères.

L'aide-soignante mise en cause dans cette histoire a perdu son poste à l'hôpital peu de temps après les faits et a également été exclue de la fonction publique.