et AFP

publié le 16/09/2020 à 02:31

L'enquête sur le corps d'une femme retrouvée en Allemagne semble se tourner vers l'hypothèse d'un féminicide. Un homme suspecté d'avoir tué, dans un contexte de séparation, sa compagne dont le corps a été découvert en Allemagne, près de la frontière, a en effet été placé en garde à vue. C'est ce qu'a indiqué ce mardi 15 septembre le parquet de Sarreguemines (Moselle).

L'homme, âgé de 55 ans, a été interpellé lundi à 19h45 dans un camping à Hyères (Var), puis conduit au service de police judiciaire de Toulon, a indiqué à l'AFP Olivier Glady, procureur de la République à Sarreguemines. "Le suspect conteste les faits", a expliqué le procureur, annonçant que sa garde à vue pour "meurtre aggravé par la circonstance de conjoint-concubin" avait été prolongée ce mardi soir.

L'homme est soupçonné d'avoir tué sa compagne, âgée de 43 ans, dont le corps avait été découvert samedi dans une zone boisée par des promeneurs à Überherrn, dans le Land frontalier de la Sarre. La victime, qui résidait à Freyming-Merlebach (Moselle), présentait des traces de violences, ce qui avait incité le parquet de Sarreguemines à ouvrir une enquête pour homicide.

Le couple était "en voie de séparation"

Selon le procureur, le couple était "en voie de séparation" et selon une source proche de l'enquête, la séparation du couple était "récente", mais "effective". "Il est connu pour des faits de violence, mais pas sur la victime. Il n'y avait pas de plainte en cours de la part de cette femme", a précisé Olivier Glady. Le quinquagénaire a été condamné en 1997 à dix ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un homme, "peine qu'il a entièrement purgée", a-t-il détaillé.

Les policiers allemands ont réalisé les relevés d'indices et le corps a été autopsié en Allemagne. Les circonstances du décès n'étaient pas encore connues mardi. Les investigations, confiées à l'antenne de la police judiciaire de Metz et au commissariat de Freyming-Merlebach, doivent encore déterminer "si elle a été tuée en France et ramenée dans le bois en Allemagne ou si les faits se sont déroulés en Sarre", selon la source proche de l'enquête.

Ses deux enfants avaient publié un avis de recherche

Le parquet de Sarreguemines doit se dessaisir de l'affaire mardi soir au profit du tribunal judiciaire de Metz, pôle criminel en Moselle. La mère de la quadragénaire avait signalé sa disparition en fin de semaine et ses deux enfants, âgés de 17 ans et 23 ans, selon le Républicain lorrain, avaient publié un avis de recherche sur un réseau social.

Cette affaire porte à au moins 48 le nombre de féminicides présumés depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit 25 de plus que l'année précédente, selon les derniers chiffres officiels.