Finistère : un voilier vide retrouvé près de l'île Ouessant

et AFP

publié le 04/08/2019 à 12:32

Une découverte inquiétante en Bretagne. Un voilier de 6,50 mètres a été retrouvé vide samedi 3 août dans la soirée près de l'île d'Ouessant. Le marin, un homme de 57 ans, est introuvable. Ses effets personnels sont toujours à bord.

Basé à Lorient (Morbihan), le voilier "Aelig", avait été repéré samedi soir vers 20H30 à 3 milles nautiques (environ 5,5 kms) au nord-ouest de Ouessant, indique un communiqué de la préfecture maritime. Le canot de la SNSM dépêché sur place a constaté que le bateau était vide vers 22h. L'Aelig a ensuite été remorqué pour être ramené à l'île.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme qui transitait entre la France et l'Irlande n'avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Des recherches aériennes ont été menées et se sont poursuivies, sans succès, jusqu'au milieu de la nuit.