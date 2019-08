publié le 30/07/2019 à 21:57

Voilà une sortie en mer que ce véliplanchiste n'est pas près d'oublier. Comme le rapporte Ouest-France, un homme de 57 ans a passé la nuit du lundi 29 au mardi 30 juillet à dériver au large des côtes morbihannaises. Soucieuse de ne pas voir son mari rentrer, c'est sa femme qui a prévenu les secours. D'après la préfecture maritime, l'alerte a été donnée un peu avant 21h, alors que l'homme était partie depuis le début d'après-midi sur la presqu'île de Quiberon.

Les secours bretons ont tout mis en œuvre pour retrouver le disparu. En plus des patrouilles terrestres de gendarmes et de pompiers, deux hélicoptères et un bateau ont été réquisitionnés. Si les conditions climatiques n'ont pas permis d'étendre les recherches pendant la nuit, ces dernières ont pu recommencer vers 7h du matin.

Dix minutes plus tard un hélicoptère de la sécurité civile a repéré une planche à voile sans mât. Le quinquagénaire a pu être récupéré sain et sauf, Il avait réussi à rejoindre une barge. En hypothermie, il a été transporté au centre hospitalier de Vannes.

Si cette histoire connaît un dénouement heureux, la préfecture maritime appel tout de même à la prudence, invitant les personnes pratiquant des loisirs nautiques à "Vérifier la météo avant de partir ; ne pas se laisser surprendre par les éléments.". C'est en effet un coup de vent qui a empêché le véliplanchiste de rejoindre le rivage. Une facteur que ce dernier aurait pu prévoir, s'il avait simplement regardé la météo.