Finistère : le mystère de la fourgonnette posée sur un abri de bus demeure

On ne sait toujours pas comment elle est arrivée là. Lundi 11 octobre, une fourgonnette blanche "posée" sur un abri de transports scolaires a été retrouvée à Plounéventer, petite commune du Finistère. Elle aurait été installée dans la nuit de dimanche à lundi, on ignore comment et par qui.

Selon les informations du Télégramme, la gendarmerie est parvenue à identifier le propriétaire de cette fourgonnette blanche, mais n'arrive pas encore à entrer en contact avec lui. La municipalité était intervenue dans la matinée de lundi pour retirer la voiture de l'abri de bus et la placer dans un garage.

La fourgonnette y serait toujours, personne ne s'étant manifesté pour l'instant, selon le quotidien local, qui précise que la mairie, n'a quant à elle pas déposé de plainte, l'abri de bus n'ayant pas été détérioré.