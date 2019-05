et AFP

publié le 04/05/2019 à 13:42

C'est le genre d'histoires qui ne peut arriver qu'en Bretagne ! À Morlaix dans le Finistère, un homme a été arrêté vendredi, le motif : vol de fourgon de crêpes. La police s'est livrée à une course-poursuite de près d'une heure sur la voie express avant d'attraper le voleur, a-t-on appris, samedi 4 mai, de source policière et de l'entreprise victime du vol.



Le fourgon de crêpes avait été volé vendredi matin devant une boulangerie de Brest, selon la police confirmant une information de la presse locale. "Le livreur a juste eu le temps d'aller dans la boulangerie et on lui a volé le fourgon avec le reste de la livraison", a témoigné à l'AFP Isabelle Manach, cogérante de La Crêperie de Coataudon, un fabricant de galettes qui livre des professionnels de la région.

Selon le quotidien Ouest-France samedi, les policiers motorisés qui ont poursuivi l'homme, l'auraient vu "avec une crêpe dans la bouche", refusant d'obtempérer. Après 45 minutes de course-poursuite, il a été interpellé et placé en garde à vue. La crêperie a pu récupérer son fourgon et le livreur terminer sa tournée, mais selon la responsable de l'entreprise, il manquait quelques crêpes...