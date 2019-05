Son ascenseur en panne, il fait un malaise cardiaque en prenant l'escalier

publié le 04/05/2019 à 18:10

Cela fait 35 ans qu'il vit dans son bâtiment, à Thiais (Val-de-Marne). Mais, lundi 29 avril, Georges n'a pas pu atteindre le 14e étage, où il habite, comme le rapporte Le Parisien vendredi 3 mai. Il a en effet fait un malaise cardiaque en atteignant à pied le 11e étage, alors que l'ascenseur de son immeuble était en panne et qu'il était allé chercher son courrier.





C'est un voisin qui l'a trouvé assis dans l'escalier, incapable de bouger, précise le quotidien.

Georges a passé quatre jours à l'hôpital d'Antony (Hauts-de-Seine). Son épouse Marie-Pierre va porter plainte lundi 6 mai contre le bailleur RIVP (régie immobilière de la ville de Paris) pour ce qu'elle considère comme une défaillance.

La veille, le dimanche 28 avril, leur bâtiment s'est retrouvé sans électricité. "Les deux ascenseurs ont été désactivés par sécurité", témoigne une habitante auprès du quotidien. Ce n'est que le mardi 30 avril dans l'après-midi que l'un des ascenseurs a été remis en service. "Nous avons agi dans les règles de l'art, mais nous avons été dépendants de la mauvaise gestion de l'ascensoriste", a réagi la RIVP citée par Le Parisien.

Le troisième malaise cardiaque

Georges, 62 ans, avait déjà eu des problèmes cardiaques. Son cardiologue lui avait recommandé de ne pas monter plus de deux étages à pied. C'est son troisième malaise cardiaque, alors que le deuxième était déjà intervenu à la suite d'une panne d'ascenseur, il y a quelques années.



"Une fois, on est restés huit semaines sans ascenseur", témoigne Marie-Pierre. Georges est quant à lui sorti de l'hôpital avec la recommandation de ne plus monter d'escaliers.