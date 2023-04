Vosges : le témoignage bouleversant de la mère de la fillette retrouvée morte

C’est un crime épouvantable qui suscite l’indignation. Le corps d’une fillette de 5 ans a été retrouvé dans un sac poubelle dans un appartement, mardi 25 avril à Rambervillers dans les Vosges. L’enfant a été découvert à quelques centaines de mètres de son domicile. Un suspect, un adolescent de 16 ans atteint de problèmes psychiatriques, a été placé en garde à vue.

La mère de la fillette a témoigné mercredi sur RTL. "Je suis détruite. Il fallait un cadavre comme celui de ma fille pour voir que cet homme était fou. Je ne comprends pas pour quelles raisons", s’est-elle désolée. Un voisin interrogé a dit connaître le suspect, qui selon lui n’était "pas clair du tout".

"Il fallait un cadavre de 5 ans et une famille détruite avec cinq enfants. Je veux que justice soit faite et qu’on ne laisse plus les malades dehors", s’est insurgée la mère de la fillette, la voix étranglée par l’émotion. "Ils ne détruisent pas qu’une vie, mais la vie de toute la famille. Ils m’ont détruit, tous mes souvenirs avec ma fille. Ils ont détruit mes projets, ils m’ont tout enlevé, ils m’ont enlevé ma vie. Ils ont détruit ma petite princesse", a-t-elle confié. Cette mère de famille avait alerté les forces de l’ordre mardi en début d'après-midi, après avoir constaté la disparition de son enfant, qui jouait devant la maison.



