Femme tuée à Nantes : comment les voisins de la victime ont permis d'identifier le principal suspect

À Nantes, deux jours après le meurtre de Nadia, une mère de famille de 47 ans tuée par arme blanche, les habitants du quartier Bellevue ont été plus rapides que les enquêteurs. Ils ont identifié le principal suspect, un homme de 21 ans et habitant du quartier, avant la police qui a donc procédé à son interpellation.

Nadia était très connue et très appréciée dans le quartier Bellevue. Le médecin légiste avait constaté 23 plaies, dont certaines mortelles sur son corps. Extrêmement choqués, la famille et les habitants sont partis à la chasse aux indices et à la recherche du meurtrier présumé.

Dans les blocs d'immeubles, tout le monde se connait. Des dizaines de proches de la famille de Nadia qui compte onze frères et sœurs ont ainsi retroussé leurs manches en fouillant notamment les poubelles. Mais surtout, ils ont visionné les images de vidéosurveillances ou figuraient un véhicule avec un enjoliveur cassé.

Ce véhicule a été retrouvé garé dans une rue voisine. Ils ont alors frappé à la porte du conducteur, un jeune homme de 21 ans et prévenu la police, car une centaines de personnes très énervées étaient prêtes à s'en prendre physiquement à lui. Ce suspect était l'une des pistes creusées par la police judiciaire de Nantes qui a été prise de cours par cette enquête populaire.

