Femme poignardée dans un supermarché du Doubs : le suspect sortait de prison

publié le 18/04/2019 à 02:58

L'agression d'une rare violence, n'a laissé aucune chance à une femme de 69 ans, tuée de 19 coups donnés à l'aide d'une arme blanche dans les toilettes d'un centre commercial de Pontarlier (Doubs), lundi 15 avril dernier.



L'enquête a permis l'arrestation d'un suspect, mis en examen pour assassinat en récidive, a annoncé mercredi 17 avril le parquet. Au terme de sa garde à vue, l'homme de 42 ans, originaire du sud de la France, a été placé en détention, a indiqué le procureur de la République adjoint de Besançon Christian Molé, lors d'une conférence de presse.

"Il a gardé le silence tout au long de sa garde à vue malgré les éléments à charge recueillis", notamment son ADN retrouvé sur la scène de crime et du sang de la victime sur lui, a ajouté le magistrat. L'homme, dont le casier judiciaire fait état de six condamnations entre 2003 et 2016, en France et en Suisse, entre autres pour vol aggravé avec violences, était sorti d'une prison suisse le 8 avril dernier.

Pas de lien apparent entre le suspect et la victime

Ce sont les caméras de vidéosurveillance de la ville de Pontarlier et du centre commercial qui ont permis de reconstituer le cheminement du suspect, jusqu'aux toilettes pour femmes dans lesquelles la victime a été retrouvée.



Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est un homme "assez isolé". "À ce stade, aucun élément ne permet de retenir une relation entre l'agresseur et la victime", a indiqué Christian Molé.