Femme enceinte tuée dans la Somme : son ex-compagnon et suspect s'est suicidé

publié le 15/02/2019 à 22:05

L'ancien compagnon et principal suspect du meurtre d'une femme enceinte de 22 ans retrouvée poignardée dans un hôtel à Glisy, près d'Amiens (Somme), s'est suicidé, a-t-on appris vendredi 15 février de source judiciaire.



L'homme était activement recherché depuis la veille. "Des effets personnels lui appartenant" avaient été retrouvés dans la chambre d'hôtel et "on le voyait sur la vidéosurveillance sortir de la chambre à peu près à l'heure du crime", a indiqué cette source judiciaire à l'AFP.

Le suspect, également âgé de 22 ans, s'est suicidé jeudi à Saint-Just-en-Chaussée (Oise) en se jetant sous un train.

Enceinte d'environ six mois, la jeune femme avait été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel par la réceptionniste jeudi matin. D'origine ivoirienne, cette jeune femme était accueillie depuis quelques jours dans l'hôtel, prise en charge financièrement par le département, "dans le cadre d'un dispositif d'aide aux personnes sans domicile enceintes ou avec un jeune enfant" et "accompagnées par des associations locales qui s'occupent des femmes en détresse", avait indiqué cette même source.



L'enquête pour homicide, confiée à la police judiciaire d'Amiens, se poursuit "pour vérifier qu'il est le seul à avoir commis les faits et pour préciser les circonstances".



En 2017, en France, 130 femmes ont été tuées par leur mari, ex-mari, petit ami, amant ou ex-amant, contre 123 en 2016, soit plus d'une tous les trois jours, selon les chiffres du gouvernement.