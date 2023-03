FACT CHECKING - Paris : les personnes interpellées lors des manifestations ont-elles vraiment été relâchées sans poursuite ?

Une semaine après des rassemblements marqués par un degré supplémentaire de violence, que deviennent les personnes interpellées à Paris ?



122 personnes ont été placées en garde à vue jeudi 23 mars, transportées en bus ou en fourgon dans un certain nombre de commissariats parisiens. Mais après plusieurs heures, plus d'un tiers des gardés à vue sont ressortis libres, sans aucune charge. Rien n'a pu être retenu contre eux, ce qui a donné 45 classements sans suite.

Pour le reste, la justice a fait du cas par cas. Un autre tiers, 48 personnes n'ont pas été poursuivies non plus, mais elles ont écopé de mesures alternatives, comme un avertissement. Huit autres devront respecter un contrôle judiciaire jusqu'à leur procès. Pour dix personnes, la justice a été plus sévère en choisissant de les juger immédiatement en comparution immédiate.



