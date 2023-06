Explosion à Paris : 6 victimes en urgence absolue, une personne toujours recherchée

L'explosion qui a frappé le Ve arrondissement de Paris mercredi 21 juin a fait une cinquantaine de blessés, dont six sont en urgence absolue, selon un dernier bilan communiqué par le parquet de Paris ce jeudi matin. De plus, les secours sont toujours à la recherche d'une personne sous les décombres. Pour l'heure, les causes du drame restent toujours inconnues.

"Parmi les deux personnes qui étaient recherchées sous les décombres, l'une s'est avérée avoir déjà été prise en charge à l'hôpital" et "les recherches se poursuivent pour la seconde", a précisé le parquet. Sur RTL, le premier adjoint à la mairie, Emmanuel Grégoire, a précisé qu'il n'y avait "pas de levée de doute officielle pour le moment".

La police judiciaire parisienne va désormais interroger les habitants, ceux qui étaient au plus proche de cette explosion et rassembler toutes les informations sur l'historique et l'entretien de ce bâtiment.

