États-Unis : un homme gagne six fois à la loterie

Un Américain a gagné six fois à la loterie de l'Idaho (illustration)

publié le 01/02/2021 à 23:05

C’est ce qu’on appelle avoir la main heureuse. Jeudi 28 janvier, un Américain a remporté la somme de 250.000 dollars (207.000 euros) après avoir acheté un jeu à gratter de la loterie de l’Idaho. C’est la sixième fois qu’il voit la chance lui sourire.

La loterie explique dans un communiqué que ce dernier prix est "de loin le plus important" qu’ait remporté Bryan Moss, rapporte CNews. L’homme est gérant d’une boutique de nutrition sportive et joue régulièrement afin d’"aider à soutenir les écoles publiques de l'Idaho".

Car l’organisme à l’origine des jeux de hasard reverse une partie de ses dividendes aux écoles et bâtiments publics de cet État du nord-ouest des États-Unis. Au total, depuis la création de la loterie de l’Idaho, en 1989, celle-ci a redistribué plus de 960 millions de dollars, soit environ 800 millions d'euros.

Pourrai-je te donner de l'argent pour jouer pour moi ? Une amie de Bryan Moss





On ignore pour l’heure combien le chanceux a remporté par le passé. On sait en revanche comment il compte utiliser son pactole : le financement des études de sa fille. On imagine aussi qu’il pourrait faire profiter d’autres de ses proches de sa bonne fortune. L’une des amies de Bryan Moss l’a ainsi sollicité, sur Facebook, dans l’espoir de mettre à profit son extraordinaire chance.

"Pourrai-je te donner de l'argent pour jouer pour moi ? Je n'ai pas ce genre de succès", lui a-t-elle demandé sur le réseau social. Mais l’intéressé semble avoir déjà tenté l’expérience. Il a ainsi répondu avoir déjà "essayé de jouer pour les autres, ça ne marche pas".