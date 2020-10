Loto : un mathématicien a trouvé une méthode pour gagner à tous les coups

publié le 02/10/2020 à 20:47

Stefan Mandel, un mathématicien roumain, âgé de 88 ans, a trouvé une méthode pour gagner au loto à tous les coups. Ce dernier a gagné 14 fois au loto grâce à une technique simple. Pour rappel, un joueur a en moyenne une chance sur 13.983.816 de décrocher le jackpot.

Ce scientifique, né dans une famille modeste, ne gagnait que 88 dollars par mois : un faible revenu qui ne lui permettait pas de subvenir aux besoins de sa famille, détaille Ouest-France. Il décide alors de trouver une combine pour gagner au loto. Une stratégie qui fonctionnera, puisqu’il remportera des jackpots un peu partout : en Roumanie, au Royaume-Uni et en Australie. Mais quel est son secret ?

Stefan Mandel a enfin révélé sa technique : il faut tout d’abord calculer le nombre de combinaisons possibles. Pour empocher des sommes intéressantes, il est ensuite essentiel de trouver des loteries dont le pactole est "trois fois supérieur au nombre de combinaisons possibles".

Un investissement important

La troisième étape est un peu plus complexe et nécessite un investissement important : à l’aide de complices, le mathématicien achetait une grille de loterie pour chacune des combinaisons possibles.

À titre d’exemple, un loto dont le jackpot se remporte en trouvant six bons numéros entre 1 et 40, le nombre de combinaisons possibles s’élève à 3.838.380. Grâce à cette stratégie, il était ainsi possible de gagner 6.161.620 euros lors d’une loterie mettant en jeu 10 millions d’euros et dont le ticket coûte un euro.

Malgré la répartition des gains entre les complices, le mathématicien a pu remporter de belles sommes 14 fois en Roumanie, au Royaume-Uni et en Australie.

Une méthode qui peut se révéler risquée

Il convient de rappeler que cette technique n’est pas infaillible : le résultat peut être catastrophique si la combinaison est trouvée par un ou plusieurs joueurs. Car dans ce cas, les gains sont répartis entre les gagnants.

Enfin, cette méthode n’a pas manqué d’alerter les autorités, comme en Australie qui a interdit ce genre de manoeuvre. De même aux États-Unis "où de nouvelles lois rendent désormais impossible" la méthode de Mandel.