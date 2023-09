États-Unis : un F-35 disparaît, le pilote atterrit dans un jardin

Dimanche 17 septembre, une base militaire en Caroline du Sud avait appelé la population à l'aider à retrouver un avion de combat F-35, après que son pilote a annoncé avoir dû s'éjecter de celui-ci, à la suite d'une panne. Les débris de l'aéronef ont finalement été retrouvés le lendemain dans cet état du Sud-Est des États-Unis.

Mais, ce vendredi, c'est l'appel d'un habitant au 911, le numéro d'urgence, qui a été diffusé par les médias américains. Dans celui-ci, il a calmement expliqué que le pilote "a atterri dans (son) jardin". Et d'ajouter : "On a un pilote dans la maison. Il dit qu'il s'est éjecté de l'avion. Et on voulait juste savoir si on pouvait nous envoyer une ambulance s'il vous plaît".

Face à une opératrice visiblement étonnée par la situation, c'est le militaire lui-même qui a pris le téléphone : "Un avion militaire s'est écrasé. Je suis le pilote. Nous devons lancer les secours", a-t-il indiqué. Puis il a précisé : "Je ne sais pas où est l'avion. Il s'est peut-être écrasé quelque part. Je me suis éjecté", avant de demander l'envoi d'une ambulance.

