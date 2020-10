publié le 28/10/2020 à 18:48

Michel Fourniret et Monique Olivier en sont à leur troisième jour de déplacement dans les Ardennes, dans l'espoir de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, ce mercredi 28 octobre. L'homme de 78 ans est accusé d'avoir séquestré et tué la jeune fille en 2003.

"Aujourd'hui est une nouvelle étape. Michel Fourniret est assez vite fatigué (…) Je ne sais pas ce que la journée va nous réserver, mais je pense qu'on n'est pas loin", a déclaré à la presse Maître Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier.

La juge d'instruction, Sabine Kheris, tente depuis le lundi 26 octobre de faire parler Michel Fourniret afin de retrouver le corps de la fillette de 9 ans. Pour raviver la mémoire du tueur, une "mise en situation" est en cours, elle vise à "déclencher des souvenirs". Les échanges demeurent compliqués par les déclarations alambiquées et l'état neurologique du tueur en série, "mobile" mais amoindri, selon une source proche du dossier.

Une procédure partie pour durer

"Monique Olivier n'a pas d'idée d'où pourrait être Estelle Mouzin. Comme tout vient de Michel Fourniret, il faut avancer à son rythme (…) on est obligé de s'adapter à ce qu'il dit", a précisé Me Delgenes.

En deux jours, les deux ont été conduits, sous haute-sécurité, dans plusieurs lieux dont la maison de Ville-sur-Lumes, où Monique Olivier affirme que l'enfant a été séquestrée, violée et tuée, les abords d'un étang proche, et le cimetière de Montcy-Saint-Pierre à Charleville-Mézières.

"Devant les cartes, il montre des endroits, on bouge, on avance" mais "les choses sont compliquées". "On a ciblé des endroits. Aujourd'hui, on reprend les investigations avec des spécialistes du comportement, des enquêteurs, la juge d'instruction", a déclaré Me Delgenes. L'avocat de l'ex-épouse de Fourniret soutient qu'"il faut beaucoup d'investissement et d'abnégation, continuer les efforts".