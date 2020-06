publié le 25/06/2020 à 20:01

Les opérations de fouilles pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin ont pris fin jeudi 25 juin au soir dans les Ardennes, après quatre jours de recherches infructueuses dans deux anciennes propriétés du tueur en série Michel Fourniret, ont indiqué les gendarmes à l'AFP.

"Toutes les vérifications prévues ont été faites" mais rien n'a été découvert, ont-ils précisé. "L'Ogre des Ardennes" avait avoué en mars le meurtre de la fillette de 9 ans, enlevée en janvier 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne), déclarant à la justice "pertinent" que son corps, qui n'a jamais été retrouvé, puisse être dans l'une de ses anciennes propriétés dans les Ardennes.

L'avocat de l'ex-femme de Michel Fourniret, Me Delgenes, avait déclaré un peu plus tôt ce jeudi que les fouilles menées depuis lundi dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin étaient sur le point de s'achever, sans résultat probant. "Il semble que les fouilles vont s'arrêter aujourd'hui parce que tout a été fait par tous les services de police et militaires (...) et je pense qu'on ne peut pas aller plus loin", a déclaré à la presse à la sortie du Château du Sautou Me Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier.

"Au moins on sait qu'on n'a pas pu trouver de corps à des endroits qui étaient scientifiquement des caches potentielles," avait-il affirmé.

Michel Fourniret, "joueur d'échecs"

Lors de ses aveux, Michel Fourniret avait déclaré qu'il n'était "pas du tout improbable" que le corps de la fillette soit chez lui. "Seulement il faudrait mettre des images dessus et ce n'est pas évident, je suis paumé", avait ajouté l'homme aujourd'hui âgé de 78 ans, qui souffre de troubles de la mémoire mais se décrit aussi comme un "joueur d'échecs", prenant plaisir à la confrontation avec la juge.