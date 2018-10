publié le 16/10/2018 à 16:31

Son pronostic vital n'est heureusement plus engagé, mais sa sœur est encore en état de choc.



Dimanche 14 octobre, une jeune fille âgée de 12 ans est tombée du 4e étage de son immeuble à Yerres, en Essonne (Île-de-France), rapporte le quotidien Le Parisien lundi 15 octobre. Elle a été transportée à l'hôpital et selon une source judiciaire contactée par RTL.fr, elle n'est plus en danger de mort.

L'incident s'est produit au domicile familial, devant les yeux de sa grande sœur, âgée, elle, de 13 ans. Selon notre source, la grande sœur a également été emmenée à l'hôpital pour être soignée car elle se trouve en état de choc psychologique. Seule témoin de la scène, elle assure qu'il s'agit d'un accident.



Selon nos confrères du Parisien, une enquête a été ouverte et confiée aux enquêteurs de la sûreté départementale.