publié le 15/10/2018 à 16:48

La scène rappelle celle de Mamoudou Gassama, sauvant en mai dernier, un petit garçon suspendu à un balcon. Samedi, Anthony et Alexandre, deux policiers alertés par le voisinage, ont alors escaladé la façade d'un immeuble où se trouvait, à un des balcons du deuxième étage, un enfant de 3 ans.



"L’enfant montait sur la chaise et la moitié de son corps était alors dans le vide. L’une des voisines nous a amenés jusqu’à son balcon, au premier étage. Nous n’avions pas de corde de rappel, alors nous sommes montés sur la barre métallique, de 3 cm de large." raconte Alexandre au Parisien.



"Mon collègue m'a sécurisé, de manière à ce que je monte en exécutant une sorte de traction. Lorsque je suis arrivé, le petit me regardait avec de grands yeux. Je lui ai dit 'Ça va, bonhomme ?' et l'ai pris dans mes bras, avant d'aller trouver son papa qui était très surpris de me voir", explique encore Anthony au quotidien.



[#FiersdEtrePoliciers] Suite à un #appel17, Anthony & Alexandre de #SavignySurOrge ont porté assistance à un jeune enfant sans surveillance, monté sur une chaise au niveau d'un balcon. Les #policiers ont escaladé la façade de immeuble afin de mettre l'enfant en sécurité. pic.twitter.com/GTDbNXJFj4 — Police Nationale 91 (@PoliceNat91) 13 octobre 2018

Le père, un travailleur de nuit, était profondément endormi alors que la mère se trouvait au travail. "Sa seule erreur est d’avoir laissé la fenêtre ouverte, mais c’est une faute d’inattention, ça arrive", relativise un des voisins.