publié le 15/10/2018 à 09:53

Lundi 15 octobre en début de matinée, une policière a été tuée sur la rocade d'Albi (Tarn) alors qu'elle intervenait pour sécuriser un accrochage. L'accident a eu lieu aux alentours de 6 heures du matin, alors qu'il pleuvait et qu'il faisait encore nuit.



La gardienne de la paix sécurisait un accident de la route lorsqu'elle a été fauchée par un véhicule lancé à vitesse élevée. Selon France Bleu, le conducteur aurait fait une embardée et n'aurait pas pu éviter la policière.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un accident fortuit. Le conducteur a été placé en garde à vue et soumis à des contrôles de détection de produits stupéfiants et d'alcoolémie pour déterminer les éventuelles causes de l'accident.



Sur Twitter, la police nationale a rendu hommage à la gardienne de la paix, mère de deux enfants.

[HOMMAGE] Pensées émues pour Marlène, gardienne de la paix affectée en Police-Secours à #Albi, décédée ce matin en service, percutée par un véhicule alors qu'elle sécurisait un accident de la route. Soutien à sa famille, ses proches et ses collègues. pic.twitter.com/USTwJc6Gob — Police nationale (@PoliceNationale) 15 octobre 2018