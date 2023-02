Enquête ouverte après l'agression de Paul François, l'agriculteur qui avait fait condamner Monsanto

Le parquet d'Angoulême a ouvert une enquête suite à une agression subie le 30 janvier dernier par l'agriculteur Paul François. Intoxiqué par un herbicide, ce dernier avait fait condamner le groupe agrochimique Monsanto en 2019 au terme de plus d'une décennie de marathon judiciaire.

Concernant l'agression, plusieurs circonstances aggravantes ont été retenues par le parquet : "violences en réunion", "arrestation et séquestration" mais aussi "administration de substances", selon les informations transmises par la justice à l'Agence France-Presse (AFP).

Les gendarmes se sont rendus sur place pour identifier les suspects potentiels. Selon l'avocat de Paul François, Maître Lafforgue, l'agriculteur a été ligoté par trois personnes alors qu'il se trouvait dans son garage. Il ajoute que des coups auraient été infligés à l'agriculteur.

Sur son site Internet, France 3 Nouvelle-Aquitaine rapporte que ces individus lui auraient lié les bras et les jambes avant de le menacer avec un couteau. Ils auraient ensuite tenté de faire avaler à Paul François un liquide inconnu en déclarant : "On en a marre de t’entendre et de voir ta gueule à la télé", ce que confirme Maître Lafforgue à l'AFP.



Un bras de fer de plus d'une décennie avec Monsanto

En 2004, Paul François avait été hospitalisé pour une intoxication à l'herbicide Lasso, commercialisé par le groupe agrochimique Monsanto. Il s'est lancé trois ans plus tard dans un combat judiciaire contre la firme, qui a abouti en 2019 à la condamnation de Monsanto pour la commercialisation de "produits défectueux".

Si la justice ne s'est pas prononcée sur la toxicité du produit, elle a estimé que Monsanto aurait dû signaler le danger spécifique lié à l'utilisation du produit dans le cas de travaux dans des cuves, comme ceux qui ont mené à l'intoxication de Paul François. L'entreprise a été condamnée à verser à l'agriculteur 11.135 euros d'indemnité.

