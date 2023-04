DVP Solar : Transition énergétique en synergie avec les agriculteurs

Cette entreprise française fait partie d’une maison mère européenne basée à Séville. Son activité se situe au cœur des terrains agricoles français. En effet, leader des centrales solaires , DVP Solar France développe des projets d’envergures dans un savoir-faire pour le bénéfice des agriculteurs. Face aux changements climatiques imminents, les agriculteurs vivent difficilement de leurs activités, c’est donc la raison pour laquelle les panneaux photovoltaïques apportent un avantage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils permettent une production d’énergie solaire en même temps qu’une production agricole.

Un gain d’énergie, mais aussi un gain d’argent. En effet, DVP Solar s’engage à verser un loyer à chaque agriculteur partenaire. Le loyer versé est bien évidemment adapté à la parcelle de terrain utilisée. L’objectif n’est pas de rendre l’agriculteur dépendant de cette somme.

Chaque projet est minutieusement préparé puis évalué par des experts afin de permettre l'aboutissement au bout de 4 années de travail. La première étape consiste à faire l’étude du terrain, vient ensuite l’étape de demande de permis de construire.

Dans un temps incompressible, de nombreux spécialistes de la faune et la flore, des hydrogéologues et autres experts en tout genre étudient les terrains sur toutes les saisons. Si le permis est octroyé, le chantier peut démarrer et les panneaux photovoltaïque sont installés.



Un avenir radieux pour l'agrivoltaisme

Toutes les éventualités de production d'énergies renouvelables sont à étudier, surtout dans le domaine agricole. DVP Solar s’inscrit comme véritable fédérateur de l'agrivoltaisme. Cette entreprise mise donc sur des projets à taille humaine mais l’enjeu reste de taille. En effet, créer des projets agri-voltaïques vertueux pour l'agriculture et pour l'environnement, tout en préservant les terrains. Cela requiert une véritable expertise et une coopération de la part des agriculteurs.



En somme, ce couplage permet aussi à des surfaces délaissées de retrouver un usage agricole et donc d’assurer un maintien voire même une renaissance de la production.

Aujourd'hui, l’objectif serait de s'étendre sur d’autres terrains agricoles, et d’agrandir les équipes. Bien que le secteur de l’énergie renouvelable manque de main d'œuvre, c’est le secteur qui embauche le plus. ll est vrai que l’énergie solaire photovoltaïque est plus rapide, la plus simple et la moins chère à mettre en place, DVP Solar s’inscrit donc comme leader de ce terrain-là.