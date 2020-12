Enfants poignardés dans les Yvelines : la tante mise en examen et écrouée

et AFP

publié le 27/12/2020 à 05:55

Après le drame familial survenu pendant la nuit de Noël, une femme qui a reconnu avoir poignardé à mort son neveu et tenté de tuer sa nièce et son nourrisson à Limay (Yvelines) a été mise en examen, samedi 26 décembre. Elle a été écrouée pour homicide et tentatives d'homicide sur mineurs de moins de 15 ans, a indiqué le parquet de Versailles.

Après un repas de famille au domicile de ses parents, jeudi 24 décembre, la prévenue, de 31 ans, a emmené son neveu âgé de 10 ans et sa nièce de 4 ans dans l'aire de jeux derrière l'immeuble. "Armée d'un couteau et d'un cutter", elle les a blessés à plusieurs reprises avant d’aller chercher son nourrisson qu'elle "a piqué avec la pointe d'un couteau".

Malgré l'intervention des secours alertés par les voisins et la grand-mère, le neveu est mort sur place. La fillette a été grièvement blessée : transportée à l'hôpital, son pronostic vital n'est pas engagé. Le bébé a également été pris en charge.

La femme a avoué ses crimes en expliquant qu’elle souffrait d'une dépression post-natale. Originaire de Mantes-La-Jolie, "elle s'est expliquée très précisément sur les faits, qu'elle a reconnus", a précisé le parquet à l'AFP. Le soir du drame, la trentenaire explique "avoir complètement perdu pied", sans "aucun élément déclencheur".