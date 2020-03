Seine-et-Marne : une enseignante remplaçante a violenté un élève de 8 ans

publié le 05/03/2020 à 10:47

L'inspection académique a immédiatement mis fin au contrat de cette vacataire. Ce mardi 4 mars, dans l'école élémentaire Pierre-et-Marie-Curie à Chelles, une professeure des écoles remplaçante a frappé un enfant de 8 ans.

Trop perturbé par la scène qu'il venait de vivre, le petit garçon n'a rien su raconter. C'est une de ses camarades qui l'a fait pour lui, auprès des parents du garçon. L'enseignante lui aurait tiré l'oreille, donné des claques et tiré par le pull, rapporte une fillette de 8 ans au Parisien.

Alors que les enfants assistaient au déchaînement de violence de la maîtresse, ils se sont rués sur elle pour la sommer d'arrêter. La vacataire aurait ensuite fait remonter les enfants en classe puis humilié le petit garçon sur lequel elle s'acharnait toujours, d'après le quotidien.

De son côté, l'inspection académique a confirmé les faits. "Une enseignante a eu un comportement totalement inadapté. Elle était en période d'essai. On l'a retirée de l'école et on a mis fin à son contrat. Elle venait juste d'être recrutée." L'administration condamne cette agression : "Elle a maltraité un enfant. C'est inacceptable. Deux enseignants ont été témoins de la scène."