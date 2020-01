Emmaüs : des ex-compagnons dénoncent des violences sexuelles à Chatou

publié le 02/01/2020 à 16:33

Comportements "humiliants" et gifles. Coups de poing. Baisers sur la bouche forcés. Gestes déplacés sur les cuisses, le sexe. Sékou Camara, ex-compagnon d'Emmaüs originaire du Mali, a porté plainte contre un responsable des communautés de Bougival, Chatou et Nanterre. Il l'accuse de violences physiques et d'"attouchements sexuels", révèle Mediapart.

Sékou Camara est arrivé en France en août 2017 avant d'entrer chez Emmaüs en avril 2018. Son responsable devient rapidement "une figure paternelle" et "un confident". Jouant sur cela et le statut de sans-papiers du trentenaire malien, il aurait à plusieurs reprises eu des comportements déplacés à son égard. Joint par Mediapart, il nie tout en bloc, même s'il reconnaît être "brutal par la parole."

Lorsque que Sékou Camara a porté plainte en juillet 2019, son responsable l'aurait giflé et lui aurait donné un coup de poing dans le ventre, avant de le donner un câlin. Le 5 août, il a été renvoyé de la communauté Emmaüs par ce même responsable, à cause d'"énormément de problèmes de comportement", selon ce dernier.

Mais selon Mediapart, c'est la plainte qui est en réalité la raison de son renvoi. Plusieurs autres compagnons, dont d'autres victimes de ce responsable, ont corroboré les déclarations de Sékou Camara. L'un d'eux a porté plainte pour des attouchements en novembre 2019.

Emmaüs indique d'une enquête interne a été menée. De son côté, le parquet de Versailles a informé Mediapart que "la première enquête a été clôturée par le service enquêteur et est en cours de traitement par le parquet", tandis que la seconde a été transmise pour traitement au commissariat territorialement compétent.