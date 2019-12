publié le 20/12/2019 à 11:03

Depuis le 19 décembre dernier, Harvey Weinstein fait l'objet d'une nouvelle attaque en justice. L'ancien producteur de cinéma aurait agressé sexuellement une jeune polonaise lorsqu'elle avait 16 ans. Selon l'avocat de la victime, Kaja Sokola était venue vivre à New York en 2002, dans l'espoir de devenir actrice ou mannequin.

Selon l'assignation, la plaignante aurait été invitée par Weinstein à déjeuner. Il lui aurait fait croire qu'il pouvait l'aider dans sa carrière. L'homme l'aurait emmené dans son appartement, plutôt qu'au restaurant, et l'aurait "terrifiée et abusée sexuellement".

Bien que l'agression présumée soit vieille de 17 ans, une loi entrée en vigueur en août dernier dans l'État de New York a considérablement allongé les délais de prescription pour les délits d'agressions sexuel sur mineur.

Une plainte déjà déposée en 2018

Kaja Sokola avait déjà participé anonymement à la plainte collective déposée en 2018 contre le producteur. Mais un accord principe trouvé entre les avocats des deux parties a soldé l'action, le 11 décembre dernier. C'est cette annonce qui a poussé la victime à déposer une nouvelle plainte en son nom.

"Nous espérons que cette action en justice encouragera des victimes et le procureur de l’État de New York de poursuivre avec nous les efforts pour obliger Harvey Weinstein et ceux qui l'ont aidé à rendre des comptes", a indiqué l'avocat de Kaja Sokola dans un communiqué. Et ce en dépit du fait que "d'autres ont décidé d'accepter un accord à l'amiable, malgré des conditions insultantes et partiales", a-t-il ajouté.

Un procès pénal pour contre le producteur, pour une autre affaire d'agression sexuelle, doit se tenir à partir du 6 janvier 2020. L'assignation envoyée par Kaja Sokola ne devrait cependant avoir aucun impact sur cette action en justice.