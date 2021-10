DSK : comment l'affaire du Carlton a fait fuir ses derniers fidèles

Le 14 mai 2011 à New York, Dominique Strauss-Kahn sort devant les caméras du monde entier du commissariat de Harlem. Nafissatou Diallo, employée du Sofitel de New York, l'accuse d’agression sexuelle. La chute de celui qui comptait se présenter à la présidentielle est brutale et sans appel.

Le patron du FMI démissionne quelques jours plus tard et commence alors pour lui une longue bataille judiciaire qu’il mène, avec le soutien indéfectible de son épouse, Anne Sinclair. Le couple s'installe alors dans une luxueuse maison du quartier de Tribeca, après avoir payé 1 million de dollars de caution et 5 millions de dépôts de garantie.

"Anne Sinclair a fait front. Mais, que se sont-ils dit dans le secret de cet appartement de Tribeca où ils étaient enfermé pendant plusieurs jours, personne ne le sait. Je doute qu'elle ait complètement cru qu'il était innocent", note Raphaëlle Becqué, journaliste et grand reporter au Monde au micro de Jour J. Puis, en février 2015 éclate l'affaire du Carlton de Lille. Le coup de grâce pour l'épouse de DSK. "Ce qui sort est insupportable pour elle (Anne Sinclair, ndlr) et les les derniers fidèles au fond de Dominique Strauss-Kahn", poursuit la journaliste.

Anne Sinclair a fait front Raphaëlle Bacqué

"C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que non seulement il paye des prostitués, mais il les brutalise (...) on voit dans quel mépris il tient certaines femmes qu'il utilise pour son plaisir personnel et ça évidemment pour tous ceux qui avait encore de l'estime, un doute, une volonté de Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair y compris, ça été la goutte d'eau insupportable. Et c'est à ce moment-là que le dernier cercle des fidèles a explosé", ajoute Raphaëlle Bacqué.

