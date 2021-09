Ce lundi 6 septembre peu après 7h du matin, des voisins ont alerté la police après qu'une femme a été mortellement agressée à coups de couteau à son domicile situé à Montélimar dans la Drôme, par son ex-conjoint dont elle était séparée depuis début août.

La femme, âgée de 38 ans, qui était sortie de son appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, a été poursuivie dans le hall avant de décéder. Selon le parquet, elle présentait "des traces de coups par arme blanche tant au niveau des membres supérieurs qu'au cou et à la nuque". Sur place, deux couteaux "dont l'un avait manifestement servi aux faits", ont été retrouvés.

Le parquet affirme également que l'homme, de nationalité tunisienne et en situation régulière, n'était pas connu de la justice, ni de la police, et les enquêteurs n'ont pas trouvé trace, dans leurs premières vérifications, d'une plainte ou d'un signalement émanant de la victime.

L'agresseur hospitalisé pour une blessure à la main

Les quatre enfants de la victime, âgés de 5 à 15 ans, et dont l'aîné présentait des traces de blessure, ont assisté en partie à la scène, selon le procureur de la République à Valence, Alex Perrin, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

On ignore pour l'instant si l'agresseur, âgé de 37 ans, est leur père. Blessé à une main, il a d'ailleurs dû être hospitalisé et "son état médical n'a pas permis son audition", a précisé le procureur. En 2020, 102 femmes et pour 23 hommes ont été tués par leur conjoint ou ex-conjoint, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.